TERMOLI. Nuova ordinanza, integrativa della precedente, della Capitaneria di Porto di Termoli relativa alla proroga, al 31 agosto, per consentire i rilievi MorfoBatimetrici a Campo Rospo Mare. I lavori di Arpa Molise e Arta Abruzzo, si svolgeranno tra Molise e Abruzzo

Il testo dell’ordinanza:

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

VISTA l’istanza documentata ed assunta a prot. n° 14904 del 14.07.2021, con la quale l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha chiesto la proroga dei termini dell’ordinanza n° 32-2021 emessa da Questa Capitaneria di Porto in data 09/06/2021;

VISTA la propria Ordinanza n° 32 – 2021 datata 09/06/2021;

VISTO il nulla osta rilasciato in data 07.06.2021 dal concessionario “Energean Italy”, alle operazioni di rilievo morfobatimetrico, che avverranno con la presenza di un proprio delegato;

VISTO il nulla osta rilasciato da questa Capitaneria di porto in data 08.06.2021, alle operazioni di rilievi morfobatimetrici;

VISTA la propria ordinanza n. 38/2002 in data 24/10/2002, con la quale sono state disciplinate le istallazioni destinate alla coltivazione degli idrocarburi in concessione alla Edison;

VISTO il Regolamento del porto di Termoli approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 30/2018 del 13/06/2018;

CONSIDERATO: che le attività in questione, prevedono l’ingresso di unità navale in area interdetta alla navigazione, fatte eccezione per le unità eventualmente autorizzate;

VISTO: il D. Lgs. n. 152 in data 03.04.2006 recante “Norme in materia ambientale” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n° 171 in data 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";

VISTA: l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 25/2021 in data 20.05.2021;

VISTI: gli artt. 17,30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

L’ordinanza n. 32/2021 datata 09 Giugno 2021, in preambolo citata, è prorogata fino al:

31 Agosto 2021 ed è integrata con l’esecuzione di operazioni di rilievo morfobatimetrico all'interno dell'area di mare circoscritta nell’immagine allegata.

Articolo 2

(Punitivo)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.