Covid: stop alle vaccinazioni in Abruzzo ai molisani, Schael scrive a Degrassi e Asrem

ABRUZZO-MOLISE. Stop alle vaccinazioni dei cittadini molisani negli hub di San Salvo e Vasto. Questo il senso della lettera inviata dal Direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael al Commissario ad acta per la sanità Flori Degrassi e al collega dell’Asrem Oreste Florenzano, ai quali ufficializza l’insostenibilità del fenomeno migratorio. Sul tema è intervenuto anche il Referente regionale per la campagna vaccinale in Abruzzo, Maurizio Brucchi, il quale ha invitato la Direzione Asl ad adottare opportuni provvedimenti per interrompere il flusso anomalo.

“La nostra apertura iniziale, riservata prevalentemente ai residenti nei Comuni confinanti, è stata purtroppo travalicata da numeri insostenibili - scrive Schael, pertanto i cittadini del Molise non saranno più vaccinati nelle nostre strutture. Sarà onorato l’impegno di assicurare la seconda dose ai turisti che potranno dimostrare di trascorrere 15 giorni nei nostri luoghi di vacanza presentando una documentazione che sarà verificata dai nostri operatori.

Inoltre in ossequio ai rapporti di collaborazione e reciprocità che ci lega al Molise assicureremo i richiami anche alle persone che hanno ricevuto la prima dose nei Centri di San Salvo e Vasto, ma non saranno ammesse altre eccezioni.

Sono certo che le istituzioni molisane preposte sapranno veicolare ai cittadini le informazioni corrette così da evitare infruttuose migrazioni vaccinali in Abruzzo”.