Medici e personale sanitario non vaccinati, parte la verifica dell'Asrem

TERMOLI. Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, l’Asrem comincia a darsi da fare per verificare quanto questa cogenza sia stata pedissequamente osservata.

«La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal Medico di Medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita – reca la nota inviata dai vertici dell’Azienda sanitaria regionale del Molise - in conformità alla normativa citata, la Regione acquisiti gli elenchi del personale che svolge la propria attività in strutture sanitarie ha formalmente segnalato (cfr. nota prot.n.110667 del 16.07.2021) i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati, tra quali risulta anche il nominativo della Signora Vostra – si rivolge al dipendente non vaccinato - evidenziato in via di premessa, in esecuzione di quanto previsto dall'art.4 comma 5, s'invita la S.V. a produrre entro 5 giorni dalla ricezione della presente la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, o differimento oppure dell’omissione, l'omissione dalla stessa per accertato pericolo per la salute certificato dal medico di medicina generale. In caso di mancata trasmissione, della documentazione suindicata, la S. V. verrà invitata a sottoporsi alla vaccinazione con indicazione delle modalità e termini entro i quali adempiere all'obbligo vaccinale, decorsi i quali l'Azienda procederà alla sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino il contatto interpersonale o comportino in qualche altra forma il rischio di contagio del virus Sars-CoV-2, con conseguenziale assegnazione, ove possibile, a mansioni anche inferiori diverse da quelle suindicate. Laddove l’assegnazione a mansioni diverse non sia possibile, per il periodo di sospensione non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso».