Cercasi otto rilevatori per il censimento a Termoli, giovedì scade l'avviso

TERMOLI. Scade domani l’avviso pubblico del Comune di Termoli finalizzato alla formazione di una graduatoria per il censimento permanente della popolazione 2021 per l'assegnazione di 8 incarichi di rilevatore statistico.

Le prestazioni consistono essenzialmente in interviste da effettuarsi presso il domicilio delle famiglie. Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti campionarie: Rilevazione areale: prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Asisted Personal Interviewing (CAPI), pertanto le famiglie saranno intervistate dal rilevatore dotato di tablet. La stima delle famiglie che saranno coinvolte nell'indagine areale è pari a 122. Rilevazione da lista: Le famiglie compilano direttamente il questionario elettronico utilizzando una pluralità di canali per la restituzione del questionario. Il rilevatore interviene per il recupero delle mancate risposte. La stima delle famiglie che saranno coinvolte nell'indagine da lista è pari a 654. L'attività dovrà essere svolta secondo il seguente calendario: dal 1° ottobre 2021 al 18 novembre 2021, rilevazione di lista: dal 4 ottobre 2021 al 23 dicembre 2021.

L'avviso pubblico.