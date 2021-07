TERMOLI. Dal novembre scorso picchia duro sul diritto alla salute, come un martello pneumatico, tra accessi agli atti formali anche ministeriali, denunce e integrazioni presentate in Procura, diffide, Camilla Caterina non si ferma e dinanzi all’introduzione del Green Pass e delle nuove norme anti-Covid riarma la sua personale battaglia sulle terapie intensive in Molise.

L’ha fatto prima con un posto Facebook, lo scorso 20 luglio: « .... E intanto il governo stabilisce i nuovi parametri per la determinazione della colorazione delle regioni in base all'occupazione di posti letto di terapia intensiva disponibili nelle regioni… E quanti posti ci sono nel Molise? Ad oggi, dalle tabelle del ministero, sempre 39! Continuano imperterriti a dichiarare quel numero senza averne la disponibilità, quando dovrebbero comunicarne 17 (nelle strutture pubbliche) + 9 d'incremento: totale 26!» Poi, ci ha trasmesso un vero e proprio appello, rivolto al Procura della Repubblica Nicola D’Angelo.