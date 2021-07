TERMOLI. Parole nel vuoto, sono quelle che vengono lanciate da chi ha competenza aziendale e istituzionale sull’igiene urbana a Termoli. Purtroppo è così. In centro o in periferia non fa alcuna differenza. Manifesta inciviltà ovunque e se nell’abitato murattiano vi sono le buste di immondizia domestica gettate o accatastate dove capita, coi bidoni della differenziata e le isole ecologiche che diventano quasi discariche a cielo aperto c’è qualcosa che non funziona. Sicuramente nell’atteggiamento proditorio di chi conferisce in modo errato i rifiuti, ma crediamo che i controlli lascino un po’ il tempo che trovano. Se non è così ci piacerebbe essere smentiti, ma a conti fatti e non a chiacchiere.

Nel corso degli ultimi giorni siamo stati in perlustrazione dalla zona di Rio Vivo-Marinelle, dove abbiamo denunciato livelli di degrado e abbandono assoluti, alle segnalazioni continue di situazioni incresciose e proprio ieri la Rieco Sud, sulla base di alcune nostre lagnanze veicolateci dal territorio, oltre l’azione di bonifica compiuta in via generale, aveva ribadito le modalità del corretto comportamento da parte di residenti e turisti, soprattutto, chiamati ad assorbire e metabolizzare in fretta le norme sulla raccolta differenziata in vigore nella nostra città.

Evidentemente i messaggi, seppur copiosi nel corso dell’estate, poco sono serviti a educare e indirizzare. Allora abbiniamo il concetto di prevenzione a quello di vigilanza e repressione, altrimenti non ne usciamo fuori e considerando che da questo fine settimana si entra nel periodo più caldo della stagione estiva, turisticamente parlando, s’intende, quello climatico ci ha già bollito abbastanza. Ci aspettiamo riscontri significativi.

Vi lasciamo con l’immagine a corredo dell’articolo, una delle finestre urbane di squallore che stamani in poche decine di metri attorno alla stazione ferroviaria, porta d’ingresso a Termoli di migliaia di persone, abbiamo trovato, simile a quella di due sere fa.

Non servono altre parole.