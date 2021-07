TERMOLI. In risposta all’articolo pubblicato su Termolionline nella giornata di ieri 27 luglio, Rieco Sud comunica che nella giornata di oggi una squadra di operatori ha ripulito la zona in questione, per quanto di nostra competenza. Nel parchetto di basket di via Pianosa abbiamo rimosso bottiglie, carte, cartacce, cuscini, coperte e cartoni della pizza, segnali evidenti di bivacco notturno. Abbiamo inoltre rimosso il contenitore presente, apparso abusivamente in zona negli ultimi tempi, poiché la Rieco Sud effettua esclusivamente la consegna di batterie di contenitori dedicati alle diverse tipologie di rifiuti.