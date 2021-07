Stop allo scempio nell'isola ecologica, zona subito chiusa e transennata dal Comune

TERMOLI. Non è passata inosservata la nostra denuncia sul reiterato malcostume di abbandonare le buste di immondizia in pieno centro, davanti all'isola ecologica di via Duca degli Abruzzi e via XX settembre.

Uno spettacolo squallido che nel periodo estivo, specialmente, deturpa la città quasi quotidianamente. Allora, in amministrazione, hanno pensato bene di chiudere l'accesso a quell'area, visto che nessuno più degli utenti si atteneva al corretto conferimento.

Nel pomeriggio di oggi, a poche ore dalla segnalazione di Termolionline gli operai di via Sannitica hanno transennato l'area destinata alla separazione dei rifiuti, così da impedire che divenga discarica incontrollata a cielo aperto.

La Rieco Sud, che già aveva bonificato il sito nel primo pomeriggio, rimuovendo il pattume, domattina rititerà le ultime buste che si erano subito di nuovo accatastate in quella zona.