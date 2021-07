Di Pardo dopo la delibera Anac: «Io continuo a lavorare» e annuncia il ricorso al Tar

TERMOLI. «L’Anac per principio è un po’ colpevolista, quando aprono un procedimento non hanno mai archiviato, nemmeno in situazioni dove poi il loro parere è stato sovvertito. Per questo un po’ ce l’aspettavamo, ma val bene precisare che il pronunciamento non è nemmeno equiparabile a un primo grado di giudizio». Sono queste le prime parole con cui il presidente del Cosib Roberto Di Pardo ha commentato il documento al centro della conferenza stampa di ieri mattina del Movimento 5 Stelle, col portavoce regionale Valerio Fontana. «Equivale a un orientamento e non ha nessun potere d’ordine.

Per cui al momento non succede nulla, l’Anac ribadisce il principio dell’inconferibilità per sindaci di Comuni superiori ai 15mila abitanti e per Unioni dei Comuni sempre superiori ai 15mila abitanti. Secondo il docente bolognese Marco Dugato, a cui abbiamo chiesto un parere, non c’è inconferibilità. Non ci sono state delibere Anac né su Sbrocca e né su Cammilleri. Mi chiedo perché non fece nulla allora, ma tornando nel merito della vicenda, l’Organismo di Vigilanza del Cosib, parte terza, ha confermato la conferibilità sia sul sottoscritto che sui miei due predecessori, compreso con Sbrocca che era sindaco di un Comune superiore ai 15mila abitanti».

Di Pardo evidenzia come il Comune di Termoli abbia il 98% del territorio consortile, col restante due diviso tra Campomarino e Guglionesi e che nel Cosib l’Unione dei Comuni non è presente, e tanto meno conferisce incarichi, quindi non si applicherebbe nemmeno la fattispecie della territorialità comune. Oltretutto l’Unione dei Comuni è nato con altri scopi. «Uno dei legali di cui ci siamo avvalsi ha definito la delibera “ignobile” e facilmente ribaltabile – riferisce Di Pardo – ora l’Organismo di Vigilanza deve prendere una posizione, o confermare ciò che ha sostenuto in passato oppure adeguarsi all’Anac. Se così dovesse andare impugneremmo l’atto amministrativo al Tar». L’OdV del Cosib è composto da tre persone, di cui un membro interno e due esterni. «Io ho anche rinunciato subito all’indennità da sindaco, come al 30% di quella al Cosib». Di Pardo si dice tranquillo e che continuerà a lavorare. «Questa cosa non mi scalfisce proprio e porteremo avanti i progetti che abbiamo messo in campo. Quando un giudice si esprimerà per la prima volta sulla vicenda (Tar, ndr) e dovesse dichiararmi inconferibile andrei a casa, ma ho molta fiducia nella Magistratura». Di Pardo ha anche ammesso di non aver sentito la conferenza di Fontana, sottolineando come tra alcuni anni non vorrebbe che poi gli venissero manifestate scuse, come avvenuto di recente con Di Maio sul caso Lodi. Oltretutto, due dei due tre punti contestati si fonderebbero su casistiche giuridiche lontane da quelle del Cosib attuale. «In realtà – prosegue Di Pardo – si sta discutendo di cambiare qualcosa sull’Anac, intanto il Tar del Lazio dal 2016 ha stoppato il potere d’ordine delle delibere dell’Autorità, per evitare che ingessi la macchina amministrativa.

Per rimarcare la nostra buona fede, nel lontano 2018, in previsione del futuro rinnovo delle cariche consortili, attraverso l’avvocato Costanzo Della Porta (sindaco di San Giacomo degli Schiavoni ndr) formulammo un quesito all’Anac proprio citando la situazione che si sarebbe venuta a creare, ma non ci hanno mai risposto». Un ulteriore parere preventivo all’elezione riportò la conferibilità. «Il professor Dugato ritiene che la delibera vada impugnata». Per Fontana Di Pardo dovrebbe dimettersi, ma lui non è ovviamente d’accordo: «Perché dovrei dimettermi, ammettiamo che lo faccia e che poi tra sei mesi avrò ragione, che succederebbe poi? Anche sulla richiesta rivolta a Toma non vedo il nesso, un ente si commissaria per gravi motivi, questo non lo è e qualora avvenisse, non ci sarebbe stata data l’occasione di difenderci». Idee molto chiare, quelle del presidente del Cosib. «Io vorrei essere giudicato per quello che sto facendo oggi, non penso proprio di essere un danno, penso di meritare l’indennità che prendo. Dedico due giorni pieni a settimana e solo martedì sera sono stato diverse ore con alcuni imprenditori che vorrebbero investire in loco. Ora sto lavorando anche sulla rivitalizzazione dell’ex centro commerciale Sannicola, in sinergia con l’Anas per trovare soluzioni per un migliore accesso dalla statale 87 e ci sono imprenditori interessati».

Di Pardo si mostra ottimista e sulla istanza di un Cosib guidato da manager industriali vorrebbe ricordare come sono 27 anni che ha esperienza nella meccanica a livello internazionale. «Almeno questo Fontana non me lo togliesse… intanto io non so quello che faceva lui prima delle regionali 2018, dove è stato eletto sull’onda emotiva dei disastri fatti dai politici in precedenza. Pare fosse ingegnere, tanto meno so cosa farà dopo, ma io nell’industria ci sono da quasi 30 anni».