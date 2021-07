TERMOLI. Verso la fine del 1700 l’Abate Longano così descriveva il Molise: segnato da “lunghissime e tortuose valli, monti, dirupi, orride fenditure di terra, e di sassi, fiumi, torrenti, laghi, collinette, grandi e piccole pianure”. Forse un po’ fazioso ma ben registrava lo stato d’animo con cui i viaggiatori del tempo l’attraversavano. Un secolo più tardi E. Lear racconterà dell’ansia avuta “tanto più che nella brutta stagione tutta questa zona, così paurosa, è infestata dai lupi”. Eppure il Molise è sempre stato attraversato da chi, per motivi diversi, ha avuto piacere o (più frequentemente) necessità di andare oltre.

Il Molise può essere considerato una terra di transito, una regione che ripetutamente nel tempo è stata coinvolta in vicende che l’hanno fortemente condizionata, una regione che anche per questo ha sempre dimostrato una sensibile vocazione ad essere terra di opere fortificate. Torri, recinti e castelli sono sempre stati legati al territorio da molteplici relazioni: lo controllano ma, allo stesso tempo, ne dipendono. Le opere fortificate rappresentano una classe di reperti architettonici tra i più evidenti con la peculiare caratteristica di presentare livelli di sopravvivenza e soglie di vulnerabilità molto elevate perché sono state progettate, realizzate e modificate nel tempo proprio allo scopo di resistere il più a lungo possibile.

Una delle caratteristiche principali delle opere fortificate molisane è la costante aderenza al territorio su cui sorgono e l’impiego dei materiali locali. L’architettura militare molisana è testimone di una storia che, pur basata su materiali da costruzione e modelli di apparecchio non sempre di alto livello, ottiene comunque risultati interessanti attraverso l’impiego ripetuto di procedure tradizionali nel rispetto delle regole non scritte del “buon magistero”.

La presenza di opere fortificate nel Molise è costante nel tempo: recinti di epoca sannita, accampamenti e città murate romane, insediamenti longobardi, normanni, svevi, angioini e aragonesi. Di grande interesse sono le tracce di una architettura caratterizzata da modelli “di transizione” caratteristici di periodi nei quali un castello è costretto a trasformarsi per adeguarsi a nuovi modelli bellici e alle rinnovate capacità offensive dell’assediante. Anche la costruzione di chiese e architetture civili beneficerà delle sperimentazioni e delle pratiche edili utilizzate per la costruzione di torri e castelli.

Lo stato di conservazione dei castelli è molto variabile e comprende edifici in buono stato e manufatti allo stato di rudere lasciati in completo abbandono. Se riconosciamo ai resti di una architettura fortificata il valore di documento significativo e per molti aspetti irripetibile, non si può legare la sua sopravvivenza soltanto alla possibilità di immediato riutilizzo. Il rudere può assumere il ruolo di “fossile guida” per l’interpretazione di fenomeni più ampi. Il castello, allora, può giocare un ruolo privilegiato per la comprensione della storia del territorio regionale.

I castelli del Molise. Nei 136 comuni molisani sono presenti non meno di 200 manufatti fortificati. Sembra che le previsioni di una massiccia presenza di visitatori nel Molise si stiano avverando. Gli stessi molisani stanno riscoprendo la loro regione ampliando le occasioni di visita anche ai castelli. Alcuni molto famosi e ben presentati, altri (forse la maggioranza) sottostimati o addirittura ignorati. I castelli, però, non possono essere usati solo come occasionali momenti di un generico “turismo” ma devono diventare elementi significativi per la (ri)scoperta consapevole della storia locale.

Un utile strumento per la conoscenza e alla programmazione di visite ai castelli può essere la Guida ai Castelli del Molise, redatta dall’Università di Firenze (coord. Luigi Marino) a seguito al progetto europeo “Raphael - Les Normands peuple d’Europe” che ha coinvolto Francia (Ville de Caen), Inghilterra (York Archaeological Trust e Hampshire Country Council) e Italia (Centro Europeo di Studi Normanni di Ariano Irpino, Comune di Termoli con l’Università di Firenze) e pubblicata dalle edizioni Carsa di Pescara.

È una guida tascabile che inserisce le singole opere fortificate in quadri di riferimento più complessi (vie di transumanza, la costa orientale dell’Adriatico, le Crociate) che suggeriscono approfondimenti tematici specifici e ampliano le occasioni di ricerca: le opere fortificate urbane, torri a pianta quadrilatera o circolare, le torri a “cavaliere”, le opere fortificate di montagna, quelle di pianura e quelle poste lungo i fiumi, le torri costiere. Delle opere fortificate vengono analizzate le caratteristiche tipologiche e strutturali che ne suggeriscono una nuova interpretazione: gli elementi funzionali, gli elementi difensivi, il donjon, il recinto e la motta, le tecniche costruttive, l’opus gallicum, lo stato di conservazione.