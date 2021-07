TERMOLI. Effetto domino sulla raccolta differenziata negli ultimi giorni, è letteralmente esploso il dibattito in città. Segnalazioni, appelli, denunce, ma anche lamentele.

La coriacea residente di via Nino Bixio, Rosaria Verini, assidua lettrice di Termolionline, che sovente segnala le situazioni più spiacevoli del centro dove abita, ha inviato una serie di immagini per testimoniare come i ritiri avvengano a singhiozzo.

Parte della strada viene svuotata e parte no.

«Giovedì 30 luglio, caldo con temperature oltre la media, pandemia ancora in atto ed a Termoli la cittadina Molisana con il più alto numero di bagnanti, il cuore del centro torna a far parlare. La storia si ripete… come ogni anno. Non di certo per la bellezza che la caratterizza o per le prelibatezze a base di pesce o per il suo mare! Torniamo a parlare di immondizia! Mi ritrovo ogni anno a segnalare lo squallore in cui riversa una delle vie più note, Nino Bixio, dove la scalinata che porta tutti in spiaggia è impraticabile per il fetore emanato da una vera discarica e non certo causata dai residenti! I bagnanti non avendo calendari relativi alla raccolta, né senso civico a questo, nel recarsi in spiaggia lasciano tonnellate di rifiuti. A farne le spese i residenti che respirano con le finestre aperte il fetore di settimane di non raccolta da parte della ditta Rieco Sud. Non solo ma l’assurdo è che nella stessa via ci sono da parte della stessa discriminazioni poiché in altri condomini è tutto raccolto mentre il condominio Santa Lucia con quattro gatti non ha idea di dove cestinare i rifiuti. Certa di un celere intervento e di un maggior potenziamento relativo al servizio molto indignata aspetto fiduciosa».