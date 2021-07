Clementina Vitale nuova presidente dei giovani avvocati Termoli-Larino

LARINO. Rinnovato lo scorso martedì 21 luglio il direttivo della sezione Aiga del foro di Larino.

Con l’assemblea di sezione Termoli-Larino è stata così determinata la nuova governance dei giovani avvocati che fanno capo al Tribunale frentano, valida per il biennio 2021-2023.

Il nuovo Presidente è l’avvocato Clementina Vitale, già membro del dipartimento nazionale sulle specializzazioni e nuovi spazi di mercato dal novembre 2019. Gli altri membri che compongono il direttivo sono: Alfonso Delliquatri vicepresidente, Italo Pascarella come segretario, Monica Mastrantonio quale tesoriere e Guido Campopiano, delegato nazionale. Infine, Anna Malatesta, Responsabile consulta dei praticanti, Fiorenza Del Borrello consigliere effettivo, così come Alessandra Chiavaro e Laura Caradonio. Consiglieri supplenti sono Stella Fusco, Daniele Marinucci e Marco Loreto.

Clementina Vitale succede a Francesco Marchesani per l’anno 2020-2021 e a Fausi khalifh Iannucci per l’anno 2019-2020, oggi coordinatore regionale e già presidente del dipartimento nazionale sulla mono-committenza dall’anno 2019, a cui esprime gratitudine e riconoscenza per il lavoro svolto e per la stima manifestata per la consegna di questo incarico.