TERMOLI. Città dove non c’è un quartiere senza cantiere quella di Termoli, a fine luglio. Paradossi in piena estate. Non bastassero le “rotture” viarie semaforizzate o transennate per interventi alla Rete Gas e sulla fibra ottica, proseguono anche i lavori privati e ci sono novità anche sulla bitumazione, come in piazza Giovanni Paolo II dall’incrocio con via Madonna delle Grazie e a proseguire per tutta via America, sino alla rotonda dell’ancora, alla congiunzione con via Maratona e via Martiri della Resistenza.

Nella strada preferenziale per raggiunge anche il centro vaccinale del PalAirino, perché i disagi non vengono mai da soli, si viaggia su corsia unica a doppio senso, vista la chiusura dell’altra per i lavori in corso di asfaltatura.