TERMOLI. Rieco Sud e Comune di Termoli replicano in merito all’articolo pubblicato su Termolionline nella giornata di oggi 29 luglio riguardante il condominio Santa Lucia.

«La Rieco Sud comunica che nella mattinata odierna, come di consueto, è stata effettuata la raccolta del secco residuo, oltre ad un intervento straordinario per la raccolta della plastica e degli ingombranti abbandonati nell’area. L’Azienda precisa che la raccolta dei rifiuti presso le tre postazioni di batterie del condominio Santa Lucia avviene regolarmente in base al calendario relativo alla raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche e che la scalinata e la piazzetta vengono pulite quotidianamente, considerato anche il bivacco notturno che produce una quantità di rifiuti abbandonati lungo la scalinata, sui davanzali, sui muretti e sulla pavimentazione della piazza. Dalle foto pubblicate, si evince che i contenitori pieni sono quelli del secco residuo e della plastica, le cui raccolte vengono effettuate rispettivamente nelle giornate di oggi e di domani. Purtroppo i contenitori grigi non riescono a contenere tutti i rifiuti poiché è evidente il protrarsi del fenomeno di abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte di cittadini non residenti nella palazzina in questione, che si manifesta esclusivamente con l’arrivo della stagione estiva.

Al fine di risolvere tale fenomeno e la trasgressione delle regole della raccolta differenziata, nei mesi scorsi sono stati adottati diversi provvedimenti da parte dell’Azienda la quale, in seguito a svariati sopralluoghi, ha predisposto la chiusura con chiave dei contenitori carrellati, che da regolamento è a carico del condominio stesso».

L’assessore all’Ambiente Rita Colaci dichiara: «Sono molto rammaricata di questa situazione, che denota una scarsissima sensibilità ai temi ambientali e un assente senso civico da parte di persone che evidentemente vengono nella nostra cittadina a trascorrere le loro vacanze, visto che il fenomeno in questa zona si evidenzia soltanto in estate. Lavoriamo incessantemente sul nostro territorio al fine di tenerlo pulito e decoroso, l’Azienda si dimostra sempre disponibile con interventi straordinari non previsti dal calendario, proprio per evitare situazioni di degrado come questa. Nella fattispecie il condominio Santa Lucia è stato monitorato per mesi e sono state adottate e proposte diverse soluzioni che potessero rappresentare un buon compromesso tra le esigenze dei condomini e il decoro e l’igiene urbana. Mi stupisco che ad oggi quei contenitori siano ancora sprovvisti di chiusure gravitazionali, che certamente sarebbero utili ad arginare il fenomeno dell’abbandono delle buste da parte di terzi; mi auguro pertanto che vengano installate in tempi brevissimi».