TERMOLI. L’estate avanzata non ferma i cantieri, nemmeno quelli comunali, come a Rio Vivo. In via di riqualificazione la staccionata di protezione della rotatoria timoteana, all’ingresso Sud della città.

Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria che l’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Termoli sta eseguendo sulla rete viaria comunale.

La riqualificazione della staccionata in legno servirà per mettere a protezione i marciapiedi della rotonda dedicata a San Timoteo e che ospita anche manufatti di pregio e icone, nel progetto di culto portato avanti dall’omonima parrocchia e da don Benito Giorgetta.

In questo caso arredo urbano, sicurezza pedonale e decoro religioso coincidono.