Roberti: «Il nuovo San Pio? Ospedale di Termoli denigrato mirando agli accordi di confine»

TERMOLI. Con la presentazione del nuovo ospedale, avvenuta ieri, lo spettro dei cosiddetti accordi di confine è tornato ad alimentare nuove polemiche. Nella conferenza stampa di ieri mattina a Vasto sono state illustrate le caratteristiche del futuro polo ospedaliero istoniense: una superficie di 45 mila quadrati, 230 posti letto, dotazione tecnologica d’avanguardia, progettazione innovativa strutturata su percorsi distinti per infettivi e non, come la pandemia ha insegnato, conferenza stampa a cui hanno preso parte l’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì e il Direttore generale della Asl Thomas Schael.

«Abbiamo rispettato pienamente il cronoprogramma che ci eravamo dati - ha esordito l’assessore Verì - perché il tempo dell’attesa è finito, ora si passa ai fatti. Quello che presentiamo al Ministero è un progetto stilato secondo le indicazioni contenute nelle nuova rete regionale ma predisposto a un possibile ampliamento in termini di posti letto in una seconda fase, perché un ospedale di confine può coltivare ambizioni di crescita, guardando a Sud. Abbiamo già a disposizione 80 milioni di euro per realizzare il nuovo presidio, mentre per la seconda fase ne occorrerebbero altri 40 circa, che siamo impegnati a reperire».

Immediato il commento del sindaco di Termoli, Francesco Roberti: «Lo avevo denunciato da tempo, che dietro le continue denigrazioni del San Timoteo, c'era un progetto ben preciso (i cosiddetti accordi di confine), conosciamo sia i mandanti che i sicari, quest'ultimi infatti, quando denunciavano alcune carenze del nostro ospedale, non lo facevano con l'intento di rivendicare la sua centralità, ma con l'obiettivo di portare a termine il loro lavoro».