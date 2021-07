SERRACAPRIOLA. Ci siamo quasi per l’attesissimo evento “Agatabù 2021”, programmato nelle giornate del 7 e 8 agosto. Anche quest’anno l’antica abbazia di Sant’Agata, sarà teatro di due giornate dedicate all’arte e alla cultura in tutte le sue sfaccettature.

L’evento è organizzato dall’associazione “Keep Odv”, formata da tanti ragazzi e ragazze, che hanno voluto valorizzare questo luogo così suggestivo, almeno nel periodo estivo, nell’attesa di futuri interventi di restauro, come meriterebbe. Nasce così, la prima edizione della manifestazione, con lo scopo di sensibilizzare un recupero dell’abbazia, la quale potrebbe diventare anche un’attrazione turistica. Nei due giorni della manifestazione ci sarà, in primis, una visita guidata dei ruderi, condita da musica dal vivo e live art, dove, scultori e pittori eseguiranno al momento, le loro creazioni artistiche. Tutto questo sarà arricchito da una cena, a base di prodotti tipici, offerta gentilmente da alcune imprese locali; dulcis in fundo, ci sarà anche una rappresentazione teatrale.

La manifestazione rispetterà tutte le norme relative al contenimento del contagio Covid-19. Per prenotare una delle due serate, si può chiamare ai numeri indicati nella locandina. C’è tanto lavoro dietro questa manifestazione; i ragazzi di “Keep Odv”, sperano che anche l’edizione di quest’anno, sia un successo come quelle precedenti, che hanno attirato tantissima gente anche dai paesi limitrofi.