MONTEMITRO-SAN FELICE DEL MOLISE. Il peggio sembrava passato per i residenti di Montemitro e San Felice del Molise dopo che gli operai avevano riparato la rottura di un tubo che, lo scorso 29 luglio, aveva provocato numerosi disagi e assenza di flusso. Invece, da ieri, la situazione sembra essere tornata critica.

Dopo i lavori di ripristino delle tubature rotte, durati diverse ore, una nuova rottura del tubo ha provocato disagi identici a quelli subìti dai residenti prima dell’intervento. Numerose le segnalazioni che sono giunte alla nostra redazione e che descrivono quanto accaduto: «Una riparazione che dura circa 2 ore, siamo in piena follia ma tutte queste riparazioni chi li paga. La riparazione e iniziato alle 8 di mattina fino a 16.00 circa. Alle 18.30 non arrivava più l'acqua ho chiamato un responsabile di Molise Acqua per avvertirli dell’ennesima rottura».

Accanto ai ben noti disagi, subentra anche la rassegnazione e la rabbia di chi non ha accesso al servizio, a maggior ragione in piena estate e con il caldo che imperversa sulla nostra regione: «È mai possibile che non hanno una squadra per le urgenze mi hanno mi è stato riferito che la ditta poteva intervenire l'indomani alle ore 5.00 poi il responsabile della Molise acqua ha detto che se trovavamo una ditta con un escavatore faceva venire qualcuno il sindaco di San felice del Molise si è messo in contatto con una ditta di Acquaviva Collecroce Dantuono Pierino Acquaviva il tutto alle ore 20.00 escavatore e arrivata in poco tempo ma il tecnico di Molise Acque. Alle 22.00 ancora nulla. Io penso che, come un libero cittadino, chiedo che i due sindaci di San Felice e Montemitro debbano fare qualcosa di serio visto che mi è stato riferito che hanno anche scritto al prefetto. Se così fosse, cosa stanno facendo? Vogliamo delle risposte siamo stufi. Il tutto è la stessa rottura di questa mattina».

A questi disagi si aggiungono anche quelli di alcuni residenti della costa che, in seguito alla rottura del tubo, hanno notato un brusco calo della pressione dell’acqua. «A Petacciato stamani per circa mezz’ora c’è stato un brusco calo di pressione sul flusso idrico. Molte le segnalazioni di nostri concittadini che hanno riscontrato problemi. A seguito di immediato intervento il problema è risolto e nell’arco di 30 min. il flusso idrico tornerà regolare».