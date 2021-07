«Senza vaccini fate male al vostro prossimo», studente 18enne le canta ai No Vax

CASACALENDA. Si chiama Francesco Pio Todesco e abita a Casacalenda. E’ uno studente, ha compiuto 18 anni a fine inverno e già era stato protagonista di un video-messaggio rivolto al Governatore Toma, nel pieno dell’emergenza Covid. Stavolta, sempre nel filone pandemico, dice a chiare lettere quello che pensa ai No Vax. «Carissimi amici No Vax e coloro che sono contro il vaccino e il green pass volevo "sprecare", perché così devo dire, qualche parola per voi. Ma vi rendete conto che state facendo assembramenti su assembramenti e che state facendo del male al prossimo senza vaccinandosi?

Abbiate un po' di coscienza e non trascurate il prossimo... come disse Gesù Cristo sul vangelo... “Amatevi gli uni gli altri", qua l'amore in Italia per il prossimo se ne vada non so dove perché ognuno pensa a se stesso e non al prossimo. Sarò anche un ragazzo di 18 anni si, sarò anche uno che non potrà parlare di queste cose perché sarebbero vietate. Perciò vi chiedo per favore... non fateci andare di nuovo in deficit, non fateci perdere la speranza di ripoter rinascere nuovi e senza questo schifo di virus... perché tutti insieme se ci vacciniamo possiamo farcela.. .possiamo sconfiggere il virus e tornare alla normalità, anche se non conosciamo più questa parola "normalità" ma proviamoci. Vacciniamoci e aiutiamo gli altri. Grazie per l'ascolto! Infine per una carissima persona che dice ai suoi concittadini di non vaccinarsi questo è abuso di potere ma non solo su di voi, ma su tutte le persone che state invitando a non vaccinarsi. Abbiate la coscienza pulita, e abbiate la facoltà di far decidere alle persone il proprio fare e non una persona per tutti quanti. E con questo finisco».