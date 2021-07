Molise ancora senza commissario ad acta sulla sanità, si dimette Flori Degrassi

TERMOLI. «Da ultime indiscrezioni risulterebbe che la dottoressa Flori Degrassi, Commissaria ad Acta alla sanità del Molise, abbia presentato una lettera di dimissioni al Ministero della Salute».

Lo annuncia il presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice, che così commenta quella che appare ben più di una indiscrezione, anche alla luce dell'incontro avuto qualche giorno fa col capo di gabinetto del Ministero della Salute.

«Che lo stato in cui versa il sistema sanitario regionale è grave, se non proprio irreparabile, lo dimostra: il mancato interesse dei medici ai bandi di concorso, ripetutamente andati deserti; i diversi casi di trasferimento volontario di personale sanitario in altre regioni; il grave disagio in cui versa il personale ancora in servizio; la riduzione dei servizi sanitari per le cure ai cittadini, e altro ancora. Ora a questi si aggiungono anche, sembrerebbe, le dimissioni della dottoressa Flori Degrassi, da poco nominata Commissario ad acta. Ruolo assunto al posto del Generale Angelo Giustini, forse, spinto alle dimissioni per motivi ancora tutti da capire bene. Aspettiamo i prossimi eventi con molta apprensione».

In effetti la Degrassi stessa ha confermato alla Tgr Molise il proprio gesto, motivandolo con problemi personali piuttosto seri che le impedirebbero di svolgere appieno la funziona alla quale era stata chiamata, ma circola con insistenza anche l'ipotesi di uno strappo consumato dopo la mancata approvazione al Senato di un emendamento che avrebbe previsto un finanziamento aggiuntivo per la sanità del Molise.

Al momento resta in carica la sub-commissaria Tommasella.