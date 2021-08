TAVENNA. “Hope. Coltiviamo la speranza”: è un progetto di integrazione nato nella piccola comunità di Tavenna. I beneficiari del Progetto Sai "Tavenna accoglie" insieme alla comunità locale e in collaborazione con l'amministrazione comunale, hanno creato un orto sociale: un progetto ambizioso volto a stimolare il percorso di ciascun beneficiario verso auto-determinazione e l’inserimento attivo nel tessuto sociale cittadino. Tutto ciò è stato possibile grazie alla concessione, in comodato d'uso gratuito, di un terreno offerto da due cittadini che hanno sposato in pieno la causa. «L'obiettivo è creare un ciclo produttivo solidale di prodotti a KM 0 a favore delle fasce più vulnerabili attraverso la consegna porta a porta.

L’Orto sociale è il risultato del lavoro di ogni persona appartenente al Progetto Sai, operatori, equipe multidisciplinare e beneficiari con l’impegno dell’amministrazione comunale, dei cittadini e delle associazioni locali. Diverse sono le occasioni reali di scambio reciproco con la collettività come l'evento "Picnic ad Arte" che visto la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza. Un'esposizione di lavori artistici in un connubio perfetto tra arte e natura realizzati dai ragazzi di Tavenna, insieme ai beneficiari del Progetto Sai gestito dalla Cooperativa Marinella. Quando si semina bene e il terreno è fertile si raccolgono buoni frutti. La naturalezza dell'arte ha fatto da sfondo ai mille colori dell'integrazione. Insieme continuiamo a coltivare la speranza». «Chi getta i semi al vento farà fiorire il cielo», il messaggio dei promotori.

Frutti dell'orto donati alla cittadinanza e un saggio dell'arte promossa dagli ospiti, al centro di questa bella pagina di integrazione sociale.