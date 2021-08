TERMOLI. Sipario per una pausa meritata estiva alla rubrica Storia & Amarcord, di cui pubblichiamo la prima e ultima edizione del mese di agosto.

Movida: un cocktail di libertà, chiasso e spazzatura

Alla movida di ieri sera, il vostro barman di fiducia vi ha proposto un suo nuovo cocktail, frutto della sua creatività. Subito dopo la degustazione del drink avete pensato che era una schifezza e solo per fair play non avete espresso il vostro reale parere ed invece avete detto che non rispondeva ai vostri gusti.

Ora esaminiamo il cocktail della movida. Esso è fatto di libertà ( in senso generale e in particolre di nuovi incontri, nuovi amori, dialoghi, scambi di opinioni etc…) di spazzatura e di chiasso. Lo si capisce subito che è un cocktail strano con componenti inavvicinabili tra di loro.

La libertà, che è uno dei massimi valori dell’umanità, la si trova insieme al fracasso ed alla puzza. Insomma è un cocktail che non dovrebbe funzionare, eppure gode di ottima salute, nonostante abbia avuto ( causa Covid) dei periodi difficili dovuti al suo nemico numero uno, ossia il divieto di assembramenti.

Allora la domanda è: perché la movida è un fenomeno di successo?

Come per ogni fenomeno la risposta c’è.

In senso ampio possiamo dire che i protagonisti della movida sono due. I primi sono quelli che vi partecipano, che la vivono, che ne sono gli attori principali. E che sono tanti.

I secondi sono gli abitanti che vivono nel territorio in cui si svolge la movida e che ne subiscono gli eccessi, quali il chiasso e la sporcizia. E che sono pochi ( gli abitanti rispetto ai protagonisti della movida).

A questi ultimi di qualsiasi cittadina d’Italia ( al Sud, al Centro, al Nord) che abitano attorno al focus di una movida, chiediamo vi dà più fastidio la sporcizia procurata dalla movida o il chiasso prolungato fino oltre le 2 le 3 di notte?

Non c’ è bisogno di fare una ricerca d’opinione sull’argomento perché la risposta è scontata.

Il chiasso vince. Il chiasso che non ti lascia dormire, le grida che ti fanno innervosire, le voci al massimo dei decibel, lo schiamazzo continuo e senza orario che ti cambia il sonno (anzi te lo toglie), ti cambia la vita e ti cambia il valore del tuo appartamento.

Le amministrazioni comunali dovrebbero intervenire a riguardo. Ma incontrano difficoltà e neanche per un secondo si illudono di poter eliminare la movida. Che ormai è un rito di libertà che, non possiamo negarlo,limita però la libertà di coloro che la subiscono.

E per dirla tutta, essa (la movida) si autoalimenta mediante il lievito del conformismo. Si sa chi non partecipa alla movida é out, è fuori moda. Insomma la movida fa parte del costume di tutti i paesi per così dire moderni, soprattutto fa parte del costume e della libertà dei giovani ( anche se, come già detto, a discapito di quella degli altri), i quali rappresentano un grande serbatoio di voti. E quale politico oserebbe mettersi contro di loro? Quindi la movida non si tocca.

Si potrebbero inserire degli accorgimenti che danno un po’ di sollievo ai cittadini sofferenti per colpa della movida: definire un orario più consone, evitare gli eccessi vocali (schiamazzi ) dopo una certa ora.

Sono tutte idee che qualsiasi amministrazione ha già avuto e rimuginato, ma il problema è renderle operative. I cittadini danneggiati dalla movida sono molto meno numerosi del popolo dei giovani. E si sa i politici sono dalla parte della matematica che li favorisce.

Premesso quanto sopra, ossia la non convenienza numerica - politica d’intervento da parte della politica e l’impossibilità di affrontare lo schiamazzo notturno che è il danno principale procurato dalla movida, l’amministrazione termolese prende l’iniziativa di mettere tre contenitori in cartone riciclabile per realizzare la differenziata nei luoghi della movida.

Allo scopo di dare a Cesare quel che è di Cesare, espressione evangelica di grande successo presso tutti, laici e perfino anticlericali,dobbiamo dire che l’idea appartiene alla società Rieco Sud che ha presentato al Comune l’idea insieme a tangibili tre secchi.

In ogni caso tutte le forme di collaborazione di certo vanno apprezzate, anche quando avvengono tra un’impresa di pulizia e l’amministrazione comunale al fine di ridurre l’indecenza e mantenere un certo livello di decoro cittadino.

Considerazioni finali

- La movida è un fenomeno sociale, la cui eliminazione è impossibile, almeno nel contesto socio politico attuale.

- Ridurre il chiasso è difficoltoso. Eventuali interventi renderebbero impopolari quelli della politica che eventualmente prenderebbero iniziative in suddetta direzione.

- Ridurre il degrado alla vista e all’olfatto è possibile. Con l’iniziativa dei tre contenitori per la differenziata nei luoghi della movida, si può sperare in un adeguato comportamento dei giovani. Ma é credibile che i giovani in piena movida vadano a cercare i tre secchi per deporvi la bottiglia di birra o il cartoccio …? Unica certezza è che i risultati sono incerti.

- Il gap d’importanza tra il meno chiasso richiesto dai cittadini e la speranza di riduzione del degrado (offerta dall’amministrazione) è evidente. E proprio per questo si possono evitare i trionfalismi affibbiati all’idea impregnata di speranza.

- Forse occorre rassegnarsi al fatto che la Movida ha nel suo DNA un cocktail strano, ma di successo, fatto di libertà chiasso e spazzatura.

