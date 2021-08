TERMOLI. Il Cpia (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Campobasso ha attivato ed erogato nel mese di luglio un corso della durata di 60 ore denominato “Mano Verde”, modulo del progetto “Le strade del lavoro” afferente ai fondi strutturali europei – programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “Percorsi per Adulti e Giovani Adulti”. Al corso hanno partecipato 20 giovani adulti iscritti ai percorsi formativi del Cpia, per la maggior parte stranieri afferenti a strutture di accoglienza o residenti nel comune di Termoli.

Gli allievi si sono cimentati con numerosi contenuti tecno-scientifici, quali: le caratteristiche degli organismi autotrofi, la riproduzione gamica e la riproduzione agamica (talea, innesto, margotta, stoloni, rizoma, tubero, bulbo e micropropagazione), i fattori di crescita delle piante, la predisposizione del terreno ospitante, la difesa integrata, biologica e fitosanitaria dei vegetali, i metodi di potatura dell'olivo, della vite e delle piante ornamentali, il Verde Urbano e il Piano del Verde, il rilevamento delle aree e il posizionamento delle essenze arboree. Il corso è stato erogato attraverso lezioni in aula, rese stimolanti grazie all’uso di app, learning games ed un approccio laboratoriale, per un totale di 28 ore, ed attività sul campo presso l’Azienda dell’Itaeg di Larino, l’Azienda D’Uva, l’Azienda La Farfalla di Larino, il Vivaio della Forestale di Petacciato e il Parco Comunale di Termoli, per un totale di 20 ore.

Le restanti 12 ore di attività sul campo e di verifica saranno erogate nei primi tre giorni di settembre. Le attività formative hanno simulato pratiche di situazioni reali, con il duplice obiettivo di favorire l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti e di consentire una piena consapevolezza del processo di apprendimento. Il progetto infatti ha avuto lo scopo di porsi da rinforzo della motivazione, dell’autostima e dell’autodeterminazione, offrendo occasioni di socialità e cittadinanza attiva, di conoscenza del mercato del lavoro e correlazione con le proprie competenze.

Nonostante le alte temperature del periodo, la quasi totalità dei corsisti ha frequentato assiduamente e con proficuo interesse, seguiti e supportati costantemente dalla tutor Angela Pietroniro, e dagli esperti Pasquale Sale, Antonio Sollazzo e Rosamaria Ricciardi. Partner fondamentali per lo svolgimento delle attività pratiche sono stati il Comune di Termoli, che ha messo a disposizione lo scuolabus per gli spostamenti e il Parco Comunale per alcune attività di sistemazione e manutenzione, e l’Arsarp Molise che ha fornito ospitalità e supporto alle attività sul campo presso il Vivaio Forestale Regionale “Le Marinelle”.