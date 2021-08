Caldo record a Termoli: toccati i 38.6 gradi, un 25enne si sente male sulla spiaggia

TERMOLI. Nuovo record delle temperature odierno a Termoli, picco degli ultimi due anni: 38.6 gradi alle 12.47 secondo la stazione meteo di Difesa Grande posizionata dall'associazione Il Mosaico con un indice di calore massimo a 39.5.

Il vento di garbino aumenta questa percezione, rendendola insopportabile e alimentando anche gli incendi che divampano senza tregua.

Proprio a causa dell'eccessivo caldo, un 25enne residente in Germania ha accusato un malore sotto l'ombrellone ed è stato soccorso dal 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, portato per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Il malore si è manifestato stamani, al lido Oasi-Giorgione della spiaggia di Rio Vivo.