Domenica bestiale e Termoli Sud brucia, il dramma incendi avvolge periferia e Rio Vivo-Marinelle

TERMOLI. La periferia Sud di Termoli ostaggio delle fiamme e se il rogo dell’alba era stato un presagio, con l’aumentare repentino delle temperature, dopo le emergenze di Campomarino e di Guglionesi, il dramma si è consumato a tra Rio Vivo-Marinelle e la zona prossima a statale 87 e statale 16.

Uno sforzo immane è quello richiesto oggi a soccorritori dei Vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine, volontari e tutte le persone che si sono spese per mettere in sicurezza persone e porzioni di territorio.

Purtroppo, la conta dei danni è di là da venire, c’è ancora parte della città che brucia e il timore è che vento e alte temperature rendano difficile la completa estinzione di tutti i focolai.

Dicevamo, dall’alba, trascorrono quasi 12 ore di tregua, mentre altrove il basso Molise brucia, ed ecco che appena dopo la nota diramata dal sindaco Francesco Roberti, che stava agendo in sinergia col dirigente della Protezione civile, Gianfranco Bove, nemmeno il tempo di dire che si stava monitorando anche la situazione a Rio Vivo-Marinelle, e in corso il trasbordo dei villeggianti provenienti da Campomarino, esplode l’emergenza incendi anche in città. Amministrazione e forze dell’ordine e di soccorso, nonché Vigili del fuoco impegnati così su più fronti anche qui. Fiamme sono divampate nella zona di Rio Vivo-Marinelle, altro pericoloso focolaio in giornate come quella odierna.

Sul posto l'unità di Protezione civile della Misericordia di Termoli. Intanto, proprio da via Sannitica, mentre sindaco e amministratori, tra cui Francesco Rinaldi, si recavano nei vari punti critici, si faceva un primo bilancio della giornata campale per gli incendi in basso Molise. Poi il fuoco arriva nella zona di via Mar Mediterraneo e l’inferno scoppia in mezzo alle case, con la protezione civile che invita a chiudere le finestre e allontanarsi precauzionalmente. Arrivano Carabinieri, Polizia, col dirigente Piccitto, Vigili urbani, con l’Anas costretta a chiudere come detto la statale 87. Una emergenza durata tutta la sera, con fonti che si alimentavano di continuo. Non bastasse questo a mettere in ginocchio la città, ecco che dall’altra parte di Rio Vivo-Marinelle le fiamme aggrediscono case e camper, c’è anche l’esplosione di una bombola che crea allarme, con gli elicotteri chiamati a intervenire subito e gli agenti che con gli estintori cercano di darsi da fare. Intanto, turisti e residenti fuggono anche qui verso la spiaggia. Evacuate diverse abitazioni, come corollario a una emergenza che come a Campomarino, ha fatto ripiombare nell’incubo del 2007 e 2017, ma l’incuria sul territorio è sempre la stessa.