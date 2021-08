TERMOLI. Scattiamoci una foto noi termolesi. Sembra il nome di un bel libro oppure di un film, invece questo meraviglioso titolo: “Scattiamoci una foto noi termolesi” è il titolo di un evento, tutto al sapore termolese, che si tiene dal 2013 e oggi si è ripetuto per l’ottavo anno consecutivo. (Non contando il 2020, causa covid).



Una foto, un’immagine che si ripete da tanti anni. Un’evento estivo organizzato da Tina Menadeo e Maurizio Perrotta, che coinvolgono numerosi termolesi, che si ritrovano alla scalinata del folklore, ogni anno, per l’evento della foto di gruppo.



Autore di questo ritratto, lo storico fotografo Joe Pipino, che con l’ausilio di un drone, ha realizzato anche un video dell’evento.



Nonostante il caldo della giornata odierna, è stato immancabile l’appuntamento per alcuni termolesi, che si sono comunque ritrovati per la foto di rito.



Questo evento per tradizione si tiene ogni anno il primo agosto.



L’idea nata un po’ per caso diversi anni fa, ha subito trovato terreno fertile, grazie ai numerosi partecipanti, che hanno aderito sin dalla nascita di questo evento, sempre numerosi.



Questo evento, quest’anno, ha voluto rappresentare un baluardo di rinascita dopo questa pandemia e dopo i mesi scuri e difficili che hanno tinteggiato le nostre giornate.



“Scattiamoci una foto noi termolesi” un evento di gioia, immortalata in uno scatto.