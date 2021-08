L'appello dei residenti dopo il dramma di domenica: mantenete le aree verdi pulite

TERMOLI. La denuncia di degrado che avevamo fatto giusto una settimana fa riguardo la zona di Rio Vivo-Marinelle, sulla scorta delle iniziative portate avanti dai residenti della zona più a Sud di Termoli, dove l’estate vuol dire convivere perennemente col rischio degli incendi, è stata una facile profezia. E’ bastato che il caldo pigiasse sull’acceleratore e il disastro è stata la logica conseguenza.

Lo sanno bene anche loro, le persone che ci abitano da sempre, quali sono le insidie di una zona densa di vegetazione.

In una chat popolata proprio da gente di Rio Vivo si è evidenziato questo aspetto:

«Grazie a un cittadino che ha riversato l'acqua della piscina in strada, il fuoco si è arrestato poco prima dell'angolo di via Rio del Germano Reale. Quella curva presenta un immobile lasciato a sé stesso, pieno di sterpaglie... se il privato cittadino non avesse aiutato con l'acqua e se il fuoco fosse arrivato in quell'immobile sarebbe stato un guaio serio... per favore, dove il Comune non arriva o non vuole arrivare, almeno sopperiamo noi con la prevenzione, ripulendo accuratamente i terreni privati ed i confini sia sulla strada sia con i nostri vicini».