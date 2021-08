Roberti ringrazia tutti coloro che hanno operato nell'emergenza incendi

TERMOLI. Impegnato in prima linea a contrastare gli incendi, immortalato anche con un estintore in mano, il sindaco di Termoli ha rivolto con diversi post social apparsi sulla sua pagina Facebook i ringraziamenti a chi ieri e fino a notte inoltrata si è adoperato per i soccorsi e l’assistenza alle popolazioni e ai turisti colpiti dall’emergenza incendi.

«Un ringraziamento ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, sempre presenti. Abbiamo assistito con la protezione civile in stazione i passeggeri bloccati fino all’ultima partenza».

Infatti l’ultimo convoglio è partito alle 3.12.

«I delinquenti che appiccano gli incendi devono sapere che i volontari sono persone meravigliose, che dedicano il loro tempo a far del bene agli altri, giovani e anziani. Non perdono tempo a criticare, né si tirano indietro se è festa oppure domenica ma si prestano alla collettività. Una giornata impegnativa, ma come sempre la squadra ha funzionato. Grazie Ragazzi. Un ringraziamento anche a Padre Enzo che subito è intervenuto con indumenti e scarpe al PalaSabetta».

Misericordia, Sae 112, ValTrigno, Croce rossa e Vigili del fuoco volontari, tra coloro che più si sono spesi assieme alle forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri, Vigili urbani, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e anche tanta gente che si è messa a disposizione, come i privati con le loro imbarcazioni, a Termoli per uscire dall'incubo di una domenica bestiale. Inoltre, da sottolineare il servizio navetta fornito gratuitamente per riportare gli sfollati ieri sera a Campomarino.