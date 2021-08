Aborto e legge 194 in Molise, parla l'Ordine dei medici

CAMPOBASSO. Dichiarazione ufficiale della commissione Pari opportunità dell'Ordine dei Medici in relazione ad articoli di stampa che affrontano il problema della 194 nella sanità molisana. La commissione, giusto per darvi qualche info in più, è un organo interno all'Ordine ed è composta da 24 medici. La referente è la dottoressa Antonella Giordano.

«Tante, forse troppe, volte ci chiediamo‌ come sarebbe il mondo se nei ruoli chiave della politica, delle istituzioni, della società civile ci fossero più donne. No, non è l’ennesima rivendicazione, pur legittima, di pari opportunità. E’ l’amara constatazione che, pur essendo noi un paese democratico, le donne vivano un’emarginazione in termini di cariche, carriere (dunque retribuzioni) e coinvolgimento anche negli ambiti prevalentemente pertinenti la donna; in questo indiscutibilmente anacronistici nella maggior parte del mondo occidentale.

Quale Commissione Pari Opportunità dell’OMCeO di Campobasso, pur non entrando nel merito di aspetti burocratici e amministrativi della ASReM, vogliamo manifestare la nostra perplessità e preoccupazione per le notizie, quantomeno confusionarie, che riguardano l’Unità regionale di ginecologia sociale, relativo alle IVG ex art. 194/78.

Il fatto che si sia scatenata una polemica a mezzo stampa sulla chiusura del servizio per mancanza di medici, laddove la collega Giovanna Gerardi operi ex lege 194/78 da oltre vent’anni, fa chiedere a questa Commissione quanto tutto ciò giovi alle donne molisane e, quanto sia doppiamente discriminatorio per la Dr.ssa Gerardi in quanto professionista e donna.

Di tutto ciò chiediamo una nota ufficiale da parte dei vertici ASReM».

La Commissione Pari Opportunità dell’OMCeO di Campobasso