«Gli incendi di domenica hanno segnato irrimediabilmente il nostro territorio»

CAMPOMARINO. Nel day after del drammatico primo agosto, parla il sindaco di Campomarino, Piero Donato Silvestri.

“Le ultime ore hanno segnato irrimediabilmente il nostro territorio e segneranno a lungo le nostre anime e le nostre menti.

Di fronte alle scene che abbiamo vissuto ieri e allo scenario che si è presentato questa mattina dinanzi ai nostri occhi, è necessario abbandonare qualsiasi tipo di divisione e condividere insieme, con forza, un sentimento di coesione e di rinascita.

Tragedie come queste esistono per far comprendere all'uomo i propri limiti, ma allo stesso tempo lasciano emergere la forza e la voglia di preservare la bellezza che ci circonda. A tal proposito, considero esemplare e lodevole l’esempio che ci è stato regalato dalle Forze dell'Ordine, dai Vigili del Fuoco, dai tanti volontari e dai cittadini che senza sosta hanno lavorato per domare le fiamme e per coordinare le operazioni durante l'incendio e a supporto dei tanti turisti sfollati.

A nome di tutta la cittadinanza ringrazio queste persone per il grande lavoro svolto. Al tempo stesso estendo la mia gratitudine al Presidente della Giunta regionale Donato Toma, con il quale sono stato a stretto contatto sin dall'inizio dell'emergenza e fino a notte fonda. La sua presenza ed il suo supporto sono stati costanti, come costante è stato il supporto di tutta l'unità di crisi e della Protezione Civile regionale.

Un ringraziamento è rivolto all'architetto Manuele Brasiello, il cui lavoro è stato determinante in un momento difficile e complicato, e ai consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza per il sostegno e la vicinanza dimostrata nei confronti della nostra comunità.

Infine, non posso far mancare la mia gratitudine al sindaco di Termoli Francesco Roberti che ha messo a disposizione il personale del Comune e un grande impegno nel soccorrere i turisti evacuati via mare verso Termoli.

Le difficoltà che siamo costretti ad affrontare devono spingerci ad amare ancor di più e in modo incondizionato il nostro territorio, nella consapevolezza che non è possibile tornare indietro e ricominciare da capo, ma è necessario andare avanti e lavorare al meglio per tornare più forti di prima”.