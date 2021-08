TERMOLI. I festeggiamenti in onore di San Basso, patrono della città di Termoli e di tutta la diocesi, si sono aperti per il secondo anno consecutivo in un contesto particolare, a causa delle restrizioni Covid.

Ciò non frena la tradizione e così i fedeli si sono recati in Cattedrale muniti di mascherina e in numero contingentato. L'edizione 2020 si sperava fosse l'ultima in queste modalità, ma le cose sono andate diversamente.

L'auspicio ora è per il 2022, ma intanto la città si concentra sul suo patrono assieme alla diocesi, per le celebrazioni di oggi e domani.

La celebrazione è stata presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca, con il parroco della cattedrale monsignor Gabriele Mascilongo e l'intero presbiterio.

In cattedrale anche le autorità civili e religiose, con amministratori e vertici delle forze dell'ordine.