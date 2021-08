TERMOLI. La messa in Cattedrale, poi subito sul pick-up, attorniato da pochi, per raggiungere il porto dove, già da ieri sera, lo attendeva l’altare sul ‘Nuovo Saturno: è iniziata così la festa in onore di San Basso, patrono di Termoli e della ‘gente di mare’ questa mattina, 3 agosto.

Grandissimo l’applauso dei termolesi, posti lungo la salita che dal porto si congiunge al Borgo Antico, al passaggio della statua di San Basso trasportata dal pick-up della Valtrigno Molise che lo ha accompagnato sul peschereccio e riportato in Cattedrale al termine della processione in mare.

Una tradizione ‘tradita’, come ha detto qualcuno: nessun pubblico al Porto, dove la statua lignea è arrivata in totale solitudine senza essere accolta, come di consueto, da termolesi festanti. Pochi coloro che sono saliti sulle imbarcazioni, a causa delle normative anti-Covid (molto più stringenti rispetto a quelle dello scorso anno) che hanno vietato, a chi non era sulla lista, di avvicinarsi al porto per salutare il Santo.

«Stamattina sarei voluto scendere al porto per salutare San Basso – commenta un residente – Mi hanno chiesto se fossi in lista e, dal momento che il mio nome non risultava, sono stato invitato a tornare indietro. Da quando serve un invito per salutare il Patrono?». E ancora: «Che tristezza. Avrebbero fatto più bella figura se non avessero fatto nulla». «La processione patronale no, ma gli aperitivi nei lidi con 800 persone e dj set sì. Non si può sentire». «Dove sta la festa patronale? Questa è una vergogna». Grandi assenti anche gli spari che, solitamente, annunciavano l’uscita ed il ritorno della barca, in questo 2021 funestato dal Covid.

Nemmeno la stampa, a causa delle troppe adesioni, è riuscita a salire a bordo, restando bloccata sul molo da dove sono state effettuate riprese e foto che si sono aggiunte a quelle fornite dagli uffici stampa del Comune e della Diocesi. Sull'imbarcazione solo le autorità religiose, militari e alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale tra cui il sindaco di Termoli. «Si rinnova la nostra tradizione – ha commentato il primo cittadino Francesco Roberti – È stata una bella giornata, siamo stati abbastanza bene, considerata anche la temperatura. Si è festeggiato in una maniera come al solito un po’ sobria, per causa delle restrizioni imposte, ma è stata comunque una bella festa. Viva San Basso e buon San Basso a tutti i termolesi».

Basso Cannarsa, armatore del Nuovo Saturno, commenta: «È sempre un’emozione. Per noi è sempre una festa ed una gioia, per noi, per la comunità, per la marineria e per la famiglia. San Basso è la nostra guida, la nostra Protezione, un punto di riferimento. La processione è andata bene, il tempo ci ha accompagnati visto che non ha fatto troppo caldo».