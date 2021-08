C'è chi derattizza in modo autonomo e abusivo con esche velenose, allarme in centro Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Certo, il coraggio non le manca e soprattutto non le manda a dire, ma si espone personalmente.

Parliamo di Rosaria Verini, che per l’ennesima volta ci mette la faccia e denuncia comportamenti oltre il limite della decenza, nella zona di via Nino Bixio e dintorni.

«Non basta la spazzatura con il suo tanfo! In pieno centro i villeggianti si sentono autorizzati alla lotta contro i roditori ovvero topi e ratti e alla derattizzazione autonoma.

L’amministratore Comunale quando interviene con la derattizzazione avvisa. Loro no.

In piena area pubblica gettano bustine di veleno per topi accanto ad auto parcheggiate senza alcuna autorizzazione. tantomeno preoccupandosi se qualche bambino si appoggia malauguratamente a terra, per non parlare dei nostri amici a quattro zampe con l’uso naturale di annusare tutto ed in questo caso rimetterci le penne.

Mi chiedo il senso civico ed il rispetto per il prossimo dove sono finiti.

È sono gli stessi che mentre avvelenano le strade riempiono i bidoni condominiali di altri per non munirsi di cestelli e calendari.

Un giorno di festa ma anche no.

Chiedo l’intervento di chi è preposto per la raccolta delle bustine di veleno altamente nocive».