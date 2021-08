In calendario è rosso, Cup chiuso all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. San Basso, festa patronale a Termoli. Calendario in rosso per gli uffici pubblici e chiude anche l’ospedale San Timoteo per prestazioni non legate all’emergenza. Insomma, il Pronto soccorso è operativo, ma il cancello principale è sbarrato e stamani sono state decine le persone che si sono recate in viale San Francesco, sperando di ritirare analisi o andare al Cup, per prenotare nuove prestazioni, ma anche per quelle che erano state calendarizzate proprio oggi. Un disguido che era avvenuto anche nella scorsa primavera in occasione di giorni festivi. Ovviamente, ai malcapitati non è rimasto che tornarsene a casa con l'amaro in bocca e una domanda, «Ma non potevano avvisare?»