TERMOLI. Una ferita al cuore: questo rappresentano le immagini dopo gli incendi che hanno colpito il Basso Molise lo scorso 1 agosto. Foto emblematiche quelle che arrivano dalle due zone più colpite di Termoli, Rio Vivo e via Mar Mediterraneo: laddove c’erano alberi, vegetazione e la natura rigogliosa, non resta che un deserto fatto di cenere, nero, tristezza e rabbia. Ore da incubo in seguito alle quali c'è chi ha perso la casa, chi il raccolto, chi gli animali e chi ha vissuto l'incubo di vedersi sfollato, senza sapere se e quando sarebbe potuto rincasare.

Mentre la Regione Molise ha chiesto lo stato di emergenza, continuano le indagini per risalire alla matrice degli incendi che, dalle prime informazioni, potrebbero essere di origine dolosa. Questa mattina, mercoledì 4 agosto, il primo cittadino di Termoli Francesco Roberti, assieme alla Polizia Locale, ha effettuato un sopralluogo in via Mar Mediterraneo e a Rio Vivo.

«Questa mattina con il comando vigili urbani, ci siamo recati nei luoghi coinvolti dagli incendi. Con un drone abbiamo sorvolato le aree interessate – ha scritto il sindaco Roberti - Dalle prime immagini la telecamera ha evidenziato uno scenario dove immancabilmente la mano dell'uomo ha fatto la sua parte. Proseguono le indagini».