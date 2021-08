TERMOLI. Non c’è stata la consueta processione dopo il Solenne Pontificale di piazza Duomo, le restrizioni Covid non permettono digressioni nemmeno a San Basso.

La statua del patrono ha fatto il giro per le vie centrali sul pick-up bardato per l'occasione dall'associazione della ValTrigno.

Per la prima volta in questi giorni di celebrazione presente il governatore del Molise Donato Toma, assieme ad autorità civili e ai rappresentanti delle forze dell’ordine.

In prima fila il sindaco Francesco Roberto, il vice sindaco Enzo Ferrazzano, il consigliere comunale Michele Marone.

Presenti l’ex parlamentare Laura Venittelli e suor Elvira Tutolo, in città per un periodo di riposo dalla sua missione centrafricana.

Un fuori programma poco prima dell'inizio del rito religioso Monsignor De Luca ha aperto chiedendo scusa ai marinai, che sinceramente non hanno certo gradito il fatto che loro non hanno potuto avere l'alto onore di portare sia ieri che oggi il loro Santo Patrono a spalla come dicevamo da tradizione.

Molti cittadini non hanno gradito ad esempio il fatto che sia stato chiuso al traffico veicolare e soprattutto pedonale nell'accesso al bacino portuale per non creare assembramenti pericolosi, la cosa poi apparsa abbastanza singolare è stata quella che non si sono certo creati assembramenti sul piazzale del porto, ma chi di dovere se alzava leggermente gli occhi poteva notare cosa c'era invece in fatto di assembramento sulla scala a chiocciola piazza Bisceglie e lungo il muraglione che guarda il piazzale del porto, per non parlare di quanto hanno potuto vedere questi nostri occhi lungo il corso nazionale nel serale.