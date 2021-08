Felice: buon lavoro a Toma commissario, ma su fondi strutturali Molise ignorato

TERMOLI. Sanità in primo piano anche sulla costa, dal presidente del comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice: «Auguri e buon lavoro al Commissario-Presidente Toma. Ha tantissimo da fare, non mancherà, come avvenuto con i precedenti Commissari, l'impegno, le osservazioni e proposte da parte del Comitato San Timoteo, con la speranza di un migliore accoglimento e successo per giungere ai traguardi fissati per il bene di tutti i cittadini e del Molise intero».

Poi, lo stesso Felice parla di fondi e investimenti decisi a livello centrale, dove il radar ignorerebbe il Molise.

«Si apprende che nella Conferenza Unificata del 4 agosto vi è stato il via libera per due schemi di decreti del Ministero delle Infrastrutture.

Il primo riguarda la ripartizione tra le Regioni di oltre 7,5 miliardi di euro del Pnrr per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali.

Il secondo per un Fondo Complementare previsto nel Pnrr per gli interventi infrastrutturali dei porti e la relativa ripartizione delle risorse. Si tratta di un importo complessivo di 2,8 miliardi di euro dal 2021 al 2026 di cui alle regioni del Sud viene destinato il 43%, che si aggiungono ai 400 milioni di euro del Fondo Investimenti del 2021 per i Porti.

Purtroppo dobbiamo registrare, per entrambi gli interventi programmatici, l’esclusione della regione Molise.

Credo che qualcuno, in primis la delegazione parlamentare del Molise, dovrà fornire le spiegazioni in merito a queste ulteriori esclusioni».