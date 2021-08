TERMOLI. Torna con l’arte figurativa la rubrica stagionale “L'Estate addosso”, giunta alla quarta puntata.

Protagonista dell’edizione odierna è il pittore Enzo Botteri, definito come Enzo u' veneziano per via delle origine “Serenissime” della famiglia.

Con lui abbiamo riscoperto attraverso i suoi dipinti storie del passato e presente termolese, in tandem col suo amico per la pelle Peppino Casolino, che gli fa compagnia davanti al suo studio nel cuore della vecchia Termoli in vico san Pietro numero 38, tutte le sere assieme anche ad altri amici.