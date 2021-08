Covid, indice Rt in discesa a 1,56: cresce incidenza casi, variante Delta dominante

ROMA. Nel giorno in cui debutta il certificato verde (green pass) obbligatorio nei luoghi al chiuso, arrivano i dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità relativi all’indice Rt in Italia.

Oggi, 6 agosto, si evidenzia una lieve discesa per l'indice Rt che si stabilizza a 1,56, contro 1,57 registrato la scorsa settimana. Secondo quanto riporta l'Iss la variante Delta risulta essere prevalente in Italia. "L’incidenza settimanale a livello nazionale evidenza un forte aumento dei casi diagnosticati e supera la soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti" scrive l'Iss nella bozza dell'ultimo monitoraggio sull'andamento dell'epidemia in Italia, i cui dati sono dati riferiti al periodo 26 luglio-1 agosto. "Continua - si legge nella bozza del report - L’aumento dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 62 per 100.000 abitanti nel periodo di riferimento contro 50 per 100.000 abitanti dal 19 al 25 luglio".

Per ciò che concerne la situazione negli ospedali, si evidenzia un leggero aumento dei ricoveri e delle terapie intensive, ma nessuna Regione o provincia supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica, con un rischio epidemico moderato. "L’attuale impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri è limitato, tuttavia i tassi di occupazione e numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva sono in lieve aumento. La trasmissibilità stimata sui soli casi ospedalizzati è sopra la soglia epidemica". "Nessuna Regione e Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in leggero aumento al 3%, con il numero di persone ricoverate in aumento da 189 (27 luglio) a 258 (3 agosto). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 4%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 1.611 (27 luglio) a 2.196 (3 agosto)". Sedici Regioni, infine, "riportano allerte di resilienza".