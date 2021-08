Montenero, operazione vaccini over 16: mercoledì 11 agosto disponibili 300 dosi

MONTENERO DI BISACCIA. Sono 300 le dosi messe a disposizione dall’Asrem per quello che potrebbe essere definito un ‘Vaccine Day’. Per ricevere la propria dose di vaccino, a differenza della procedura normale, non ci saranno tempi di attesa tra la prenotazione e l’inoculazione: basterà semplicemente registrarsi sul portale della Regione Molise e, successivamente, recarsi presso il Poliambulatorio presente nella Casa della Salute di Montenero di Bisaccia nella giornata di mercoledì 11 agosto dalle ore 9 alle 16.

Tutti i residenti di Montenero di Bisaccia che, alla data stabilita, avranno già compiuto 16 anni e avranno effettuato la prenotazione, saranno immunizzati contro il Sars-Cov-2. Le dosi a disposizione sono 300. La notizia è stata fornita, ed ampiamente condivisa e diffusa dal primo cittadino di Petacciato Roberto DI Pardo, dal sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci tramite la pagina facebook ufficiale del Comune.

«Si informa che mercoledì 11 agosto dalle ore 9 alle ore 16, i residenti a Montenero di Bisaccia aventi un’età pari o superiore ai 16 anni potranno vaccinarsi contro il Covid-19 presso il Poliambulatorio – Casa della Salute di Montenero di Bisaccia, previa registrazione sull’apposita piattaforma della Regione Molise – si legge nella nota del Comune - Per questa giornata speciale, dedicata a chi non si è ancora vaccinato, l’Asrem ha messo a disposizione 300 dosi».

Oggi, invece, il sindaco Contucci rende nota un’affluenza minore al polo vaccinale rispetto alle dosi a disposizione per la data odierna: «Nella giornata di oggi, invece, pur essendo previste 150 dosi di vaccino da effettuarsi su altrettanti prenotati, è stata registrata un’affluenza minore, a causa di diverse persone che non si sono presentate all’appuntamento».