Palio di San Nicola si rinnova: diventa Memorial Tonino Pace

GUGLIONESI. «Nessuno muore sulla terra finché vive nei cuori di chi resta». Ed è proprio questa la base da dove vuole ripartire l’Onlus San Nicola di Guglionesi. Dedicare la festa in onore del Santo di Bari a Tonino Pace, fondatore della Onlus scomparso lo scorso maggio.

Non ci sarà, purtroppo, il Palio e la Giostra degli anelli a causa del Covid e dei pochi fondi economici, dovuti proprio all’impossibilità della commissione di andare casa per casa. Ci saranno, però, i giochi medievali come avrebbe voluto Tonino.

«Le squadre saranno 5 e non 6 come nelle passate edizioni - ha affermato Concetta Lamanda, vice presidente dell’Onlus- proprio perché non si sfideranno le sei contrade di Guglionesi, non ci saranno punteggi per la continuazione del Palio e per far sì che la contrada vinca. Saranno solo giochi in memoria del nostro grande Tonino».

Infatti, oggi, sabato 7 agosto, ci saranno “Giochi medievali. Memorial Tonino Pace”, un omaggio, un riconoscimento a colui che per Guglionesi, per San Nicola ha speso la sua vita. Riconoscere la grandezza di Tonino è un modo per tenerlo presente in mezzo a noi, in mezzo alla comunità ancora sconvolta per la sua perdita.

Una perdita troppo grande per chi lo ha conosciuto a 360°. Concetta Lamanda è stata il suo braccio destro per oltre 20 anni, quando da giovane donna si è avvicinata all’Onlus. Un padre, un amico del quale sente la mancanza, persino per i battibecchi, perché l’amicizia, l’affetto fanno ricordare anche queste cose.

«E’ il minimo che potessimo fare per Tonino. Ricordarlo nella maniera più bella, insieme ai suoi ragazzi che non sono mai mancati alla partecipazione dei giochi- continua Concetta- la cena medievale pone al centro due obiettivi, il pensiero del Palio, che speriamo tra 2 anni di rimetter su e, l’esperimento che da tanto tempo stavamo progettando grazie all’idea di Pasquale Marcantonio. Quest’anno lo faremo perché non vogliamo che la festa di San Nicola, riconosciuta anche a livello regionale, passasse in qualche modo piatta«.

Domenica 8 agosto, invece, presso la sede dell’associazione in via Sannitica-via Galterio ci sarà la prima cena medievale con degustazioni di prodotti tipici. Tutto nel rispetto delle normative antiCovid19.

Il 9 ci sarà la messa a San Nicola alle 18:30. Niente concerto bandistico a causa delle normative anti-Covid, effettueranno solo il giro del paese e accompagneranno il Santo all’uscita della chiesa.

Tonino Pace deve esser ricordato da tutti, perché è stato un esempio da seguire, dall’associazionismo al mettere il bene degli altri prima di tutto, anche prima di sé stesso. Una persona che lascia un segno indelebile nella comunità guglionesana e che in questi tre giorni sarà al centro dei pensieri di tutti.