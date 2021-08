TERMOLI. Gli altari di San Giuseppe, a vetäre de San Gesèppe, così chiamata dai termolesi. Una tradizione, un’usanza che si ripete da generazioni.



Nonostante il covid-19 abbia cancellato tante bellissime tradizioni, tanti meravigliosi eventi, non ha fermato a vetäre de San Gesèppe, che nonostante non sia stata allestita dai devoti, il 19 marzo degli ultimi due anni, ha spostato il suo allestimento al 7-8-9 agosto.



Dopo due anni di assenza aprono nuovamente le porte agli ospiti e ai turisti gli altari, dedicati al padre putativo di Gesù, Giuseppe. Adorato e venerato dai termolesi sin dalla notte dei tempi.



Ai nostri microfoni Vincenzo Cicchino, termolese, devoto a questa tradizione, ha raccontato il significato di questa festa. Raccontando che sin da quando era bambino era legato particolarmente a questo Santo, dato che i suoi genitori portavano questo nome e quindi il 19 marzo era una tradizione molto sentita dalla sua famiglia.



Assieme a Vincenzo, anche altri termolesi che abitano nel borgo antico hanno deciso di allestire questa vetäre estiva, per far conoscere ai numerosi turisti una delle tante nostre tradizioni antiche.



Da oggi fino a lunedì sarà possibile visitare i sei altari di San Giuseppe presenti al borgo antico, allestiti dai fedelissimi, che non si sono lasciati fermare dal covid-19.



Vincenzo ha anche ringraziato le l’associazioni “A Paranze” e “a Shcaffétte” e le famiglie Salerno-D’Angelo, Barone-Marinaro e la locanda Alfieri.