Michele non c'è più: aiutiamo la famiglia Vervin, raccolta fondi per i figli Giulio e Davide

TERMOLI. Babe Ruth scriveva: «Non si può battere una persona che non si arrende mai». È il caso di Michele Vervin, deceduto lo scorso 19 giugno a soli 39 anni. Dipendente Fiat, amato e stimato da tutti, Michele ha combattuto a lungo con un male più grande di lui senza mai arrendersi.

Una morte, la sua, solo fisica perché Michele vive tutt’oggi nell'anima di sua moglie Monia e dei suoi figli Giulio e Davide, i cui cuori batteranno sempre all’unisono con il suo. A discapito della sua assenza fisica e del tempo che trascorre.

È proprio per aiutare i gemelli di 8 anni e Monia, combattente anche lei, che amici e familiari hanno lanciato una raccolta fondi per permettere alla famiglia di Michele di affrontare le spese per i suoi due angeli, tra cui l’acquisto «di un’auto adatta alle esigenze di un bimbo in sedia a rotelle - si legge sul sito della raccolta – E per aiutare Monia a sostenere lo straordinario carico economico che una situazione di disabilità impone».

Ventimila euro: questo è l’obiettivo che si sono prefissati. Ad oggi, sabato 7 agosto, è stato raccolto il 32% della cifra, ovvero 6.490 euro e mancano solo 36 giorni al termine della raccolta fondi presente a questo link.

«I fondi – scrivono gli organizzatori - Saranno utilizzati principalmente per l'acquisto di un mezzo di trasporto, presumibilmente un monovolume, da personalizzare con l'installazione di una rampa elettrica laterale.

Le somme eventualmente residue saranno destinate alla copertura delle spese di assistenza domiciliare specializzata di cui mamma Monia ha quotidianamente bisogno per gestire le sue assenze e i suoi riposi».

La raccolta fondi è stata avviata da «Marina Raggiunti, amica e mamma di Lorenzo, un bimbo tetraplegico di 8 anni; Tina De Michele, Presidente Consulta Disabilità del Comune di Termoli, le amiche Federica Forti e Cristina Bagnoli che, insieme alla comunità di Termoli (CB) e di Castelnuovo al Vomano (TE), si stringono attorno alla famiglia di MICHELE VERVIN per aiutare sua moglie in una gestione già di per sé molto impegnativa.

Un'iniziativa partita dal cuore di mamme che come Monia vivono ogni giorno, ogni ora, ogni istante la fatica e lo sconforto di una vita di un figlio disabile non autosufficiente».