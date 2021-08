Col nuovo Green pass si torna anche alle visite in ospedale: le regole

TERMOLI. Giunge provvidenziale il via libera alle visite all’ospedale San Timoteo di Termoli, così come negli altri nosocomi della regione e del Paese, dopo il decreto in Consiglio dei Ministri.

«E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVO 19 , muniti delle certificazioni verdi Covid-19, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilitò con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa del dipartimento di emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso "nonché dei reparti delle strutture ospedaliere". La Direzione Sanitaria è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione si ritiene necessario revisionare i criteri di accesso dei visitatori e delle assistenze integrative non sanitarie, restando valide le disposizioni fin qui emanate (Note prot. n. 76414/2021, 72937/2021, 26652/2021 ) e quanto previsto dai Percorsi Operativi aziendali Gestione Emergenza Covid 19 (ultima revisione 27.01.2021).

Tutti i soggetti che accedano ai reparti di degenza devono esibire al personale di reparto Green Pass Europeo in formato cartaceo. I visitatori che accedano ai reparti, in orario di visita , non più di uno alla volta al giorno per paziente ricoverato, dovranno essere in possesso di Green Pass europeo; rispettare in maniera assoluta le prescrizioni di sicurezza previste per prevenire il rischio di diffusione dell'infezione. I soggetti che prestano assistenza integrativa non sanitaria (familiari o assimilati, associazioni...) dovranno essere in possesso di Green Pass europeo.

Se prestano assistenza notturna, il primo giorno di assistenza devono esibire al personale del reparto il referto, con esito negativo, del tampone antigenico o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti, e per i giorni successivi avere il green pass valido Rispettare in maniera assoluta, per tutta la durata dell'assistenza, le prescrizioni di sicurezza previste per prevenire il rischio di diffusione dell'infezione Covid (indossare correttamente la mascherina, scrupolosa igiene delle mani, distanziamento) oltre a compilare ad ogni accesso l'apposita dichiarazione.

Il Coordinatore e il Direttore della Unità Operativa devono valutare i casi per cui l'assistenza sia assolutamente necessaria e vigilare sul rispetto delle normativa.