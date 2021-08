"Mondo balneare" promuove Termoli e costa molisana tra le otto mete da scoprire

TERMOLI. Turismo d’agosto e il portale del mondo balneare italiano promuove otto località in cui trascorrere le ferie, tra queste Termoli.

Località balneari economiche e belle per le vacanze estive in Italia Consigli per chi sta programmando le ferie e ha bisogno di risparmiare. Un bel biglietto da visita.

«Molti pensano che le vacanze nelle località balneari italiane siano costose, ma non è così dappertutto. Per chi sta pianificando le proprie ferie estive e ha necessità di risparmiare, suggeriamo otto località balneari economiche e meravigliose in cui passare qualche giorno di svago e relax – si mette in evidenza - poco considerata come meta per le vacanze estive in spiaggia, la costa molisana offre molte località balneari economiche. In particolare la città di Termoli (ma anche le vicine Petacciato, Campomarino e Montenero) offrono litorali meravigliosi a basso prezzo, e soprattutto poco affollati rispetto alle destinazioni più blasonate. Eppure, il mare è limpidissimo e circondato di strutture ricettive perfettamente attrezzate».