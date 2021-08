Licenziato per "troppe soste", operatore ecologico reintegrato dal giudice

LARINO. Licenziato dopo diversi richiami durante il turno di lavoro, viene reintegrato dal Giudice. Appena ieri abbiamo dato notizia della protesta e dello stato di agitazione dei dipendenti della Lucente Spa, a Termoli. Dal Tribunale di Larino giunge un’altra notizia, stavolta di rango giudiziario, rispetto alla problematica relativa all’avvicendamento delle aziende nei servizi pubblici messi a gara di appalto. Stavolta il settore è quello ambientale, con l’appalto dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno”, transitato da Tekneko a Giuliani environment nei nove comuni aderenti (manca San Martino in Pensilis, che ha provveduto in proprio). Nella fattispecie, nonostante l’introduzione del Job’s Act dal 2015, i lavoratori che passano da una vecchia a una nuova ditta hanno la possibilità di ricorrere all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, mantenendo lo status quo ante anche rispetto al gestore subentrante. Nella circostanza un dipendente con funzioni di coordinatore era stato demansionato dal livello 6 al livello 2. Per giungere poi al licenziamento. Quest’ultimo si è rivolto all’avvocato Laura Venittelli, in mandato congiunto con Giuseppe Vaccaro.

Dal primo marzo 2019, P. G., queste le iniziali dell’operatore ecologico, far data dal 1 marzo 2019, inizialmente con la qualifica di coordinatore e con inquadramento nel livello 5 ( con mansioni di addetto al coordinamento ) Ccnl Fise Ambiente e, dal 20 gennaio 2020, con mansioni di autista-raccoglitore con inquadramento nel livello 2 B del CCNL FISE per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti, spurgo pozzi neri, accordo del 6.12.2016, impugnava il licenziamento inflittogli il 24 giugno 2020. Segnatamente, tale provvedimento (che faceva seguito a quattro sanzioni disciplinari punite con la sospensione) contestava al ricorrente la condotta – posta in essere nella prima mattinata del 2 marzo 2020 – di interruzione non giustificata dell’attività lavorativa. Nonostante le difese offerte, la parte datoriale, ribadendo gli addebiti, comminava il licenziamento disciplinare. Il ricorrente ha preliminarmente dedotto la nullità del recesso datoriale, essendo decorso il termine di cui all’art. 46 CCNL di settore, oltre a quello di cui all’art. 7 Statuto dei Lavoratori. Infatti, sebbene gli episodi oggetto delle contestazioni disciplinari risalgano al febbraio e marzo 2020, i provvedimenti di sospensione e licenziamento sono stati adottati dalla Giuliani solamente il 26 giugno 2020, data in cui il datore di lavoro inviava a Greco cinque lettere raccomandate aventi per oggetto quattro sanzioni disciplinari conservative e, per l’ultimo episodio contestato, il licenziamento. Dopo ampia confutazione della legittimità del licenziamento, anche per sproporzione rispetto alla contestazione, il lavoratore si è rivolto al Giudice del lavoro di Larino, invocando la tutela reintegratoria o, in subordine, quella indennitaria.

Si è costituita la Giuliani Enviroment S.r.l., che resisteva alla domanda, ribadendo il disvalore della condotta posta in essere dal lavoratore ed invocando l’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs n. 23/2015, stante l’assunzione del lavoratore in data posteriore al 7 marzo 2015. Preliminarmente si rileva la correttezza del rito azionato da parte ricorrente, dal momento che – pur essendovi stato avvicendamento tra due società appaltanti nella gestione del servizio di smaltimento rifiuti per le località indicate in atti – sulla base del Ccnl di riferimento (cfr. fascicoli in atti), ciò è avvenuto senza soluzione di continuità, dovendosi quindi ritenere che la disciplina applicabile non sia quella di cui al d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, bensì quella di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92 e, quindi, di cui all’art. 18 Statuto dei Lavoratori. Si è verificata, infatti, da parte della Giuliani, la riassunzione di tutti i lavoratori originariamente alle dipendenze della Tekneko s.r.l. (tra cui lo stesso G.), in base a quanto si desume dal verbale di accordo del 18 gennaio 2019 tra il soggetto appaltante (Unione dei Comuni Basso Biferno) e le due società. L’art. 2 dell’accordo prevede, in particolare, per i dipendenti la conservazione degli scatti di anzianità maturati e riportati nel relativo cedolino paga. Peraltro, si riscontra anche – a conferma della cessione in via di fatto dell’azienda – l’analogia tra le due attività, operando entrambe nel servizio di igiene urbana ed avendo la Giuliani continuato di fatto l’attività di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nel bacino territoriale gestito dal medesimo ente appaltante, senza soluzione di continuità. Passando, quindi, all’esame nel merito della domanda, vi è che nella fattispecie in atti le contestazioni mosse al lavoratore e poste a base del licenziamento consistono nell’accusa di aver ingiustificatamente interrotto l’attività lavorativa per recarsi ed intrattenersi presso diversi bar.

L’ultimo episodio (dal quale scaturiva il licenziamento) risalirebbe al 3 marzo 2020, allorché il dipendente avrebbe interrotto la prestazione lavorativa nel Comune di Larino, intrattenendosi per circa quaranta minuti, unitamente a un collega, presso il bar di un’area di servizio sulla statale 87.

È provato che il datore di lavoro ha contestato gli addebiti disciplinari con lettera raccomandata dell’11 marzo 2020 e che solamente il 26 giugno 2020 ha irrogato le quattro sospensioni ed il licenziamento disciplinare, avendo G. fino a tale data continuato ad espletare la propria attività lavorativa.

Il giudice, la dottoressa Silvia Cucchiella, ha ritenuto che il licenziamento per giustificato motivo soggettivo sia illegittimo, perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base di quanto previsto dal Ccnl di riferimento. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 18 co. 4 St. Lav., la parte datoriale, pacifico il requisito dimensionale, va condannata a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a pagare in suo favore un’indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione per cinque mensilità (tenuto conto dell’anzianità di servizio del lavoratore), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione. Il giudice ha così annullato l’impugnato licenziamento e condannato l’azienda a reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto per cinque mensilità, dedotto quanto il ricorrente ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.