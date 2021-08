GUGLIONESI. Caratterizzerà l’intera estate guglionesana la mostra “Fatto a mano”, inaugurata sabato 31 luglio, presso la sede dell’associazione Arci Francesco Jovine. Ci saranno, infatti, anche incontri mirati in questa cornica. Prima mostra di artigianato artistico di cui sono protagoniste le creazioni realizzate dalle partecipanti al corso di merletto a tombolo, diretto da Bianca Gentile e le creazioni di gioielli e ceramiche realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Statale “B. Jacovitti” di Termoli. L’esposizione non vuole essere un nostalgico sguardo al passato, ma l’occasione per prefigurare nuovi percorsi di sviluppo per un settore che, come autorevolmente sottolineato nella Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico, riveste un ruolo importante nei processi di sviluppo locale, un ruolo che sarà sottolineato in alcuni incontri, organizzati nel periodo espositivo, con i quali si proverà a riprendere il percorso, interrotto dalla pandemia.

A tagliare il nastro il presidente del Consiglio Comunale Barbara Morena che ha così dichiarato «Guglionesi è ricca di Associazioni ognuna con un obbiettivo diverso, ritengo che il circolo Arci necessiti delle giuste attenzioni, con il loro impegno e costanza sono riusciti a far riemergere l’arte del tombolo orami scomparsi a Guglionesi, nel guardare le foto dei corsi svolti duranti gli anni passati ne sono rimasta estasiata, non nascondo che sarebbe bello organizzare una serata dedicata al tombolo tra le principali vie del borgo ma non solo sarebbe ancor più bello una serata dedicata all’arte del saper fare o meglio artigianato locale, altrettanto apprezzati i gioielli realizzati dagli studenti del Liceo». Un invito a visitare la mostra allestita presso la sede Arci in via Vittorio Emanuele III a Guglionesi.