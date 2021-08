TERMOLI. Dopo il picco infernale di domenica primo agosto, temperature altissime e incendi a raffica, la scorsa settimana ha visto calare la colonnina di mercurio, tornata a risalire con punte di 34 gradi solo a San Basso, il 4 agosto.

Ma oggi comincia una nuova fase, che ci accompagnerà fino a Ferragosto e non sarà una passeggiata.

I meteorologi prevedono l’ondata di calore più forte dell’intera estate 2021, che rovente lo è stata per davvero.

In mattinata, sulla costa termolese, complice anche il vento caldo, si sono superati di nuovo i 34 gradi, per l’esattezza 34,3 alle 9.58, come riferito dalla stazione meteo di Difesa Grande, ma la tendenza è in salita.

Gli esperti di 3bmeteo.com evidenziano come «l'alta pressione africana tornerà ad espandersi dalle basse latitudini mediterranee verso quelle più settentrionali. Porterà con sé masse d'aria roventi dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale e l'Italia, determinando oltre a condizioni di tempo stabile su quasi tutte le regioni anche un ulteriore incremento delle temperature. A differenza delle precedenti ondate di calore, questa volta l'anticiclone africano non si limiterà ad abbracciare solo il Centro-Sud, ma gradualmente anche il Nord Italia vedrà le temperature aumentare in misura abbastanza evidente nel corso della nuova settimana, seppur meno intensamente che sul resto dello Stivale. Ecco come dovrebbe essere la prossima settimana:

METEO LUNEDÌ. Temperature in ulteriore lieve aumento su tutta Italia

TENDENZA FINO A META' SETTIMANA. Caldo in ulteriore aumento su tutta Italia e locali punte di 44°C sulle zone interne delle isole maggiori.

TENDENZA FINO A FERRAGOSTO. Sembra proseguire e rinforzarsi ulteriormente il regime anticiclonico anche nella seconda parte della settimana, con continuo contributo caldo nord africano che manterrebbe le temperature molto elevate soprattutto al Centro-Sud, dove si supererebbero spesso i 40°C.