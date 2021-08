Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. La notizia era stata diffusa in mattinata dalla pagina Facebook del porto turistico di Rodi Garganico, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, in partenza per raggiungere le Isole Tremiti. «Oggi dal nostro porto si è imbarcato verso le isole Tremiti il Ministro Luigi Di Maio che ha scelto Rodi Garganico per qualche giorno di vacanza. Ieri, sempre in porto, il Ministro ha avuto un cordiale incontro con il sindaco Carmine d'Anelli ed il Vice Presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese».

Ebbene, grazie alla presenza della nostra inviata speciale alle Diomedee Lucia Urbano, siamo riusciti a catturare una immagine del titolare della Farnesina.

«Le Isole Tremiti, in Puglia, hanno ispirato diverse canzoni di Lucio Dalla che hanno fatto la storia della musica italiana. È un luogo incantevole, riserva naturale, una delle tante meraviglie del nostro Paese che vi invito a visitare», il post pubblicato dal Ministro.