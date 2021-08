TERMOLI. E’ cessata solamente in serata l’emergenza che nella giornata odierna ha interessato la costa molisana a causa degli incendi. Fin dal primo pomeriggio è scattata l’allerta a Termoli dove le associazioni di volontariato, coordinate dal Centro Operativo Comunale, si sono attivate per quello che stava avvenendo a Campomarino e che ha rischiato di lambire Termoli. La Polizia locale ha intensificato l’attività di controllo sulle arterie stradali in quanto a causa dei grossi roghi, molte persone a bordo di autovetture provenienti da Campomarino, si sono dirette verso la città adriatica per cercare di trovare riparo.

Un rogo era divampato anche nella zona di contrada Marinelle, per fortuna non ha creato grossi problemi e sono intervenuti sindaco Roberti e dirigente Bove con la Val Trigno, interessamento anche del consigliere Rinaldi.

Traffico quindi intensificato sulla statale 16 Adriatica in direzione nord dove si sono registrate lunghe colonne di autovetture in entrata in città. E’ stata nuovamente interrotta la linea ferroviaria con diversi treni che per ore sono rimasti fermi alla stazione di Termoli. I volontari hanno assistito i viaggiatori fornendo acqua e altri generi di primaria necessità. Per loro è stato programmato un servizio sostituitivo con autobus in direzione di Foggia, sette i pullman che porteranno nelle prossime ore i viaggiatori nello scalo pugliese. Anche il casello autostradale di Vasto è stato chiuso per consentire lo spegimento di altri incendi che hanno interessato il confine tra Abruzzo e Molise.

La macchina dei soccorsi ha messo nuovamente in evidenza la sinergia di intenti tra le amministrazioni comunali coinvolte, le forze dell’ordine e i volontari che per tutto il pomeriggio hanno fornito ogni tipo di supporto e assistenza per tutte quelle situazioni di disagio che sono state segnalate.